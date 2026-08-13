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Tafsir: Yusuf 12:59
Yusuf
59
12:59
ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩
وَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
قَالَ
ٱئۡتُونِي
بِأَخٖ
لَّكُم
مِّنۡ
أَبِيكُمۡۚ
أَلَا
تَرَوۡنَ
أَنِّيٓ
أُوفِي
ٱلۡكَيۡلَ
وَأَنَا۠
خَيۡرُ
ٱلۡمُنزِلِينَ
٥٩
E quando, lhes fornecendo as provisões, disse-lhes: Trazei-me um vosso irmão, por parte de vosso pai! Não reparais emque vos cumulo a medida, e que sou o melhor dos anfitriões?
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Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 12:58 a 12:59
Когда Йусуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские земли и отводил под пашни огромные участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно хранил. А когда наступила засуха, неурожаи поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать даже в Палестине, где жили Йакуб и его сыновья. И тогда Йакуб отправил своих сыновей в Египет для того, чтобы они приобрели там продовольствие. Когда сыновья Йакуба прибыли в Египет, они предстали перед Йусуфом. Он сразу узнал их, а они вообще не узнали его.