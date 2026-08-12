Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
Respondeu-lhe: Semeareis durante sete anos, segundo o costume e, do que colherdes, deixai ficar tudo em suas espigas, exceto o pouco que haveis de consumir.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 12:46 a 12:48
Юноша, который был заточен в темницу вместе с Йусуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про него. Он вспомнил о его просьбе и том, с какой точностью Йусуф истолковал их сновидения. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Йусуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Йусуфу, тот не стал бранить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.