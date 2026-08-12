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Tafsir: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
Respondeu-lhe: Semeareis durante sete anos, segundo o costume e, do que colherdes, deixai ficar tudo em suas espigas, exceto o pouco que haveis de consumir.
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{لێكدانەوەی خەونەكەی پاشا} [
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- سهرزهنشتى نهكرد كه بۆچى منت له یاد كرد بهڵكو خهونهكهى بۆ لێكدایهوهو فهرمووی: حهوت ساڵی یهك له دوای یهك ئێوه كشتوكاڵ ئهكهن [
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
] ئهوهی كه بهرههمی دێنن ئهوه لهناو گوڵه گهنمهكاندا بیهێڵنهوهو لێكی جیا مهكهنهوه بۆ ئهوهی تێكنهچێت [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)
] تهنها كهمێك نهبێ لهوهی كه ئهیخۆن، واته: لێكدانهوهى خهوهكهی بهوه بۆیان كرد حهوت مانگا قهڵهوهكه به حهوت ساڵ كه پیت و بهرهكهت ئهبێ، وه حهوت مانگا لاوازهكه به حهوت ساڵ كه وشكهساڵی و نهبوونی ئهبێت.