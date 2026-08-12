Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:38
Yusuf
38
12:38
واتبعت ملة ابايي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٣٨
وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٨
وَٱتَّبَعۡتُ
مِلَّةَ
ءَابَآءِيٓ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَۚ
مَا
كَانَ
لَنَآ
أَن
نُّشۡرِكَ
بِٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٖۚ
ذَٰلِكَ
مِن
فَضۡلِ
ٱللَّهِ
عَلَيۡنَا
وَعَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٣٨
E sigo o credo dos meus antepassados: Abraão, Isaac e Jacó, porque não admitimos parceiros junto a Deus. Tal é agraça de Deus para conosco, assim como para os humanos; porém, a maioria dos humanos não Lhe agradece.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Йусуф разъяснил суть религии своих отцов Ибрахима, Исхака и Йакуба и сказал: «Мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха. Мы исповедуем единобожие и искренне поклоняемся одному Господу. Эта религия является Божьей милостью и добродетелью по отношению к нам и всем верующим, которые следуют нашим путем. Мусульманская вера и правая религия являются величайшей из всех милостей, которыми Аллах одарил Своих рабов. Если человек принимает эту милость и покоряется этой религии, то он обретает славный удел и великое достоинство. Однако большинство людей отказывается благодарить Аллаха. Им оказывают милость, но они не принимают ее и не выполняют своих обязанностей перед Аллахом». Совершенно очевидно, что такими словами святой пророк призывал юношей встать на его путь. Он был убежден в том, что они относились к нему с почтением и уважением. Они были готовы признать его своим учителем и наставником. И поэтому он поведал им о великой милости, которой облагодетельствовал его Аллах. Он поведал о том, что отрекся от многобожия и идолопоклонства и последовал по стопам своих праведных предков. Этот путь сделал его таким, каким его увидели юноши в темнице, и он предложил им последовать этим путем. А затем он открыто призвал их отказаться от поклонения языческим богам и сказал: