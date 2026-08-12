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Tafsir: Yusuf 12:37
Yusuf
37
12:37
قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ٣٧
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌۭ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٧
قَالَ
لَا
يَأۡتِيكُمَا
طَعَامٞ
تُرۡزَقَانِهِۦٓ
إِلَّا
نَبَّأۡتُكُمَا
بِتَأۡوِيلِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
يَأۡتِيَكُمَاۚ
ذَٰلِكُمَا
مِمَّا
عَلَّمَنِي
رَبِّيٓۚ
إِنِّي
تَرَكۡتُ
مِلَّةَ
قَوۡمٖ
لَّا
يُؤۡمِنُونَ
بِٱللَّهِ
وَهُم
بِٱلۡأٓخِرَةِ
هُمۡ
كَٰفِرُونَ
٣٧
Respondeu-lhes: Antes da chegada de qualquer alimento destinado a vós, informar-vos-ei sobre a interpretação. Isto éalgo que me ensinou o meu Senhor, porque renunciei ao credo daqueles que não crêem em Deus e negam a vida futura.
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Al-Sa'di
Йусуф ответил на их просьбу следующим образом: «Будьте спокойны, ибо очень скоро я истолкую вам оба сновидения. Вы узнаете истинное толкование своих снов до того, как вам принесут вашу полуденную или вечернюю трапезу. Аллах научил меня толкованию сновидений и почтил меня такой великой милостью за то, что я отрекся от религии народа, который отвергает своего Господа и отказывается уверовать в Последнюю жизнь». Он решил предложить им принять правую веру, воспользовавшись тем, что они обратились к нему с просьбой, поскольку при таких обстоятельствах проповеди приносят больше пользы. Также следует отметить, что отречься от воззрений может не только человек, который прежде разделял эти взгляды, но и человек, который никогда не разделял этих взглядов. И поэтому никто не должен думать, что до заточения в темницу Йусуф не исповедовал религию Ибрахима. Далее он сказал: