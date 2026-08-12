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Tafsir: Yusuf 12:36
Yusuf
36
12:36
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين ٣٦
وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًۭا ۖ وَقَالَ ٱلْـَٔاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًۭا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦
وَدَخَلَ
مَعَهُ
ٱلسِّجۡنَ
فَتَيَانِۖ
قَالَ
أَحَدُهُمَآ
إِنِّيٓ
أَرَىٰنِيٓ
أَعۡصِرُ
خَمۡرٗاۖ
وَقَالَ
ٱلۡأٓخَرُ
إِنِّيٓ
أَرَىٰنِيٓ
أَحۡمِلُ
فَوۡقَ
رَأۡسِي
خُبۡزٗا
تَأۡكُلُ
ٱلطَّيۡرُ
مِنۡهُۖ
نَبِّئۡنَا
بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ
إِنَّا
نَرَىٰكَ
مِنَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٣٦
Dois jovens ingressaram com ele na prisão. Um deles disse: Sonhei que estava espremendo uvas. E eu - disse o outro -sonhei que em cima da cabeça levava pão, o qual era picado por pássaros. Explica-nos a interpretação disso, porque teconsideramos entre os benfeitores.
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{بەسەرهاتی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لەگەڵ دوو هاوەڵەكەی بەندینخانەی} [
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ
] دوو گهنجیش لهگهڵیدا خرانه بهندینخانهوه كه یهكێكیان نانهوای پاشا بووهو ئهوهی تریشیان خهمرو مهی بۆ پاشا دروست كردووهو پێی داوه، (پاشا گومانى ئهوهى پێ بردوون كه ژههر بكهنه ناو خواردنهكهیهوه بۆیه بهندى كردوون) [
قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
] زانیان كه یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- له لێكدانهوهی خهو ئهزانێ یهكێكیان وتی: من له خهودا بینیم كه ترێ ئهگوشم و مهی لێ دروست ئهكهم بۆ پاشا [
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ
] وه ئهوهی تریان وتی: من له خهودا بینیم كه نان له بان سهرمهو ههڵمگرتووهو باڵندهش دێت لهو نانه ئهخوات [
نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦)
] تۆ ههواڵی لێكدانهوهی ئهم خهونانهمان بۆ بكه ئێمه وا ئهبینین كه تۆ له چاكهكارانی له لێكدانهوهی خهو، یان چاكهكاری بهرامبهر به بهندیهكان.