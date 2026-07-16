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Yusuf
14
12:14
قالوا لين اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
قَالُواْ
لَئِنۡ
أَكَلَهُ
ٱلذِّئۡبُ
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّخَٰسِرُونَ
١٤
Asseguraram: Se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados.
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[
قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
] وتیان: ئهگهر بێتوو گورگ بیخوات و ئێمهش كۆمهڵێك كهسین [
إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (١٤)
] كهواته ئێمه كهسانێكی زهرهرمهندو بێ سوودو بێدهسهڵاتین.