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Tafsir: Yusuf 12:1
Yusuf
1
12:1
الر تلك ايات الكتاب المبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ١
الٓرۚ
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
١
Alef, Lam, Ra. Eis aqui os versículos do Livro lúcido.
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Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ) سوورهتێكى مهككيیهو (١١١) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الر
] سهبارهت بهو پیتانهی كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكانی قورئانی پیرۆزدا هاتوون له سوورهتی بهقهرهدا باسمان كرد [
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١)
] ئهم ئایهتانهی كه لهم سوورهتهدا باسكراوه ئایهتی قورئانی پیرۆزن كه ههموو حوكم و ئیعجازهكانی بهئاشكراو به ڕوونی تیادا باسكراوه.