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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 83
Ya-Sin
83
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ﳄ
ٱلَّذِي
ﳅ
بِيَدِهِۦ
ﳆ
مَلَكُوتُ
ﳇ
كُلِّ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
وَإِلَيۡهِ
ﳊ
تُرۡجَعُونَ
ﳋ
٨٣
ﳌ
Glorificado seja, pois, Aquele em Cujas Mãos está o domínio de todas as coisas, e a Quem retornareis.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.