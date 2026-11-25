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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 82
Ya-Sin
82
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
ﲹ
أَمۡرُهُۥٓ
ﲺ
إِذَآ
ﲻ
أَرَادَ
ﲼ
شَيۡـًٔا
ﲽ
أَن
ﲾ
يَقُولَ
ﲿ
لَهُۥ
ﳀ
كُن
ﳁ
فَيَكُونُ
ﳂ
٨٢
ﳃ
Sua ordem, quando quer algo, é tão-somente: Seja!, e é.
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Tafsir Fathul Majid
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