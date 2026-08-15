Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:98
Taha
98
20:98
انما الاهكم الله الذي لا الاه الا هو وسع كل شيء علما ٩٨
إِنَّمَآ إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًۭا ٩٨
إِنَّمَآ
إِلَٰهُكُمُ
ٱللَّهُ
ٱلَّذِي
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۚ
وَسِعَ
كُلَّ
شَيۡءٍ
عِلۡمٗا
٩٨
Somente o vosso Deus é Deus. Não há mais divindades além d'Ele! Sua sapiência abrange tudo!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] به دڵنیایى تهنها پهرستراوی حهقی ئێوه الله یه كه هیچ پهرستراوێك بهحهق نیه شایهنی پهرستن بێت جگه له زاتی پیرۆزی الله نهبێ ئهمه خواو پهروهردگارو پهرستراوی ئێوهیه نهك ئهم گوێلكه [
وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (٩٨)
] كه زانست و زانیاری خوای گهوره زۆر فراوانهو ههموو شتێكی گرتۆتهوه.