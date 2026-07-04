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Taha
83
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
Que fez com que te apressasses em abandonar o teu povo, ó Moisés?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (٨٣)
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- پێش كاتی دیاریكراو ڕۆیشت تا قسه لهگهڵ خوای گهورهدا بكات و هارونى براى -
صلی الله علیه وسلم
- بهجێهێشت لهناو بهنى ئیسرائیل، خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- چی وای لێكردیت كه پهله بكهیت پێش كاتی دیاریكراو بێیت و قهومهكهت جێ بێلیت و لهگهڵ خۆتدا نهیانهێنی.