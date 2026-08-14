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Tafsir: Taha 20:70
Taha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
Assim os magos se prostraram, dizendo: Cremos no Senhor de Aarão e de Moisés!
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العربية
Tafsir Muyassar
فألقى موسى عصاه، فبلعت ما صنعوا، فظهر الحق وقامت الحجة عليهم.
فألقى السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا:
آمنا برب هارون وموسى، لو كان هذا سحرًا ما غُلِبْنا.