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Taha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
Assim os magos se prostraram, dizendo: Cremos no Senhor de Aarão e de Moisés!
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأُلۡقِیَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدࣰا﴾ خَرُّوا سَاجِدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى ﴿قَالُوۤا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠﴾