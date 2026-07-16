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Taha
67
20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَأَوۡجَسَ
فِي
نَفۡسِهِۦ
خِيفَةٗ
مُّوسَىٰ
٦٧
Moisés experimentou certo temor.
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العربية
Al-Sa'di
Колдовство оказалось настолько сильным, что Муса испугался. Такой страх присущ любому человеку и отнюдь не означает того, что святой пророк сомневался в правдивости обещания своего Господа.