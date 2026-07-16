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Taha
56
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦
وَلَقَدۡ
أَرَيۡنَٰهُ
ءَايَٰتِنَا
كُلَّهَا
فَكَذَّبَ
وَأَبَىٰ
٥٦
E eis que lhe mostramos todos os Nossos sinais; porém (o Faraó) os desmentiu e os negou,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.