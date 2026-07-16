তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও;[১] অবশ্যই এতে বহু নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। [২]
[১] অর্থাৎ, এই বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন ফল-ফসলের মধ্যে কিছু তোমাদের পানাহার ও বিলাস-ভোগের জন্য, আর কিছু তোমাদের জীব-জন্তুদের জন্য।
[২] نُهَى শব্দটি نُهيَة এর বহুবচন যার অর্থঃ বিবেক, জ্ঞান। أولو النُّهى এর অর্থঃ বিবেকবান, জ্ঞানসম্পন্ন। ( نُهيَة এর মূল অর্থঃ শেষ, সমাপ্তি বা নিষেধ।) বিবেক বা জ্ঞানকে نُهيَة এবং বিবেকবান বা জ্ঞানীকে ذُو نُهيَة এই জন্য বলা হয় যে, তারই মতানুসারে কোন কাজ সম্পন্ন বা কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। অথবা এই কারণে যে, তা মানুষকে পাপ হতে নিষেধ করে। (ফাতহুল কাদীর)