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Tafsir: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
يَأۡتِينَا
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّهِۦٓۚ
أَوَلَمۡ
تَأۡتِهِم
بَيِّنَةُ
مَا
فِي
ٱلصُّحُفِ
ٱلۡأُولَىٰ
١٣٣
Dizem (entre si): Por que não vos apresenta ele um sinal de seu Senhor? Não lhes chegou, por acaso, a evidênciamencionada nos primeiros livros?
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Al-Sa'di
Неверные требовали от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, явить им удивительные знамения и обвиняли его в бессилии. Они сказали: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник; или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами; или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать» (17:90–93). Это было проявлением величайшего упрямства и беззакония со стороны многобожников. Они, также как и сам Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, были всего лишь рабами Аллаха и не имели права требовать от Него чудес в угоду своим страстям, поскольку Он являет Своим рабам только те чудеса, которые соответствуют Его божественной мудрости. Что же касается утверждений многобожников о том, что им не были показаны знамения, свидетельствующие о правдивости Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то эти утверждения являются лживыми, потому что он явил им столько удивительных чудес и неоспоримых доказательств своей правдивости, что даже части их было бы достаточно для достижения поставленной цели. О многобожники! Если вы говорите правду и действительно ищите истину, то взгляните на знамение, о котором говорилось в древних свитках. Это - Священный Коран, который подтверждает правдивость откровений, ниспосланных в Торе и Евангелии. Коранические аяты не противоречат предыдущим Писаниям, но самое главное - эти Писания предвозвещали ниспослание Корана и пришествие Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому Всевышний сказал: «Неужели им не достаточно того, что Мы ниспослали тебе Писание, которое им читается? Воистину, в этом - милость и напоминание для верующих людей» (29:51).