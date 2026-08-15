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Tafsir: Taha 20:127
Taha
127
20:127
وكذالك نجزي من اسرف ولم يومن بايات ربه ولعذاب الاخرة اشد وابقى ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ١٢٧
وَكَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
مَنۡ
أَسۡرَفَ
وَلَمۡ
يُؤۡمِنۢ
بِـَٔايَٰتِ
رَبِّهِۦۚ
وَلَعَذَابُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
أَشَدُّ
وَأَبۡقَىٰٓ
١٢٧
E assim castigaremos quem se exceder e não crer nos versículos do seu Senhor. Sabei que o castigo da outra vida serámais rigoroso, e mais persistente ainda.
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Al-Sa'di
Такое возмездие ожидает каждого, кто преступал границы дозволенного, совершал грехи и не ограничивался тем, что ему позволил Аллах, а также отвергал знамения, которые ясно свидетельствовали о правдивости и необходимости веры. Аллах не поступит с такими людьми несправедливо и не подвергнет их незаслуженному наказанию, потому что они сами излишествовали, исповедовали неверие и обрекли себя на страдания. Они получают наказание в мирской жизни, но наказание в жизни будущей будет намного мучительнее, потому что оно никогда не прекратится. Все это означает, что человек обязан страшиться и остерегаться наказания в Последней жизни.