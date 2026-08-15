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Tafsir: Taha 20:126
Taha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذَٰلِكَ
أَتَتۡكَ
ءَايَٰتُنَا
فَنَسِيتَهَاۖ
وَكَذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمَ
تُنسَىٰ
١٢٦
E (Deus lhe) dirá: Isto é porque te chegaram os Nossos versículos e tu os esqueceste; a mesma maneira, serás hojeesquecido!
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Al-Sa'di
Ты забыл ниспосланное тебе Писание и отвернулся от него, и поэтому сегодня ты будешь предан забвению и брошен в пучинах адских мук. Таким было твое злодеяние, и ты получил достойное воздаяние. Ты был слеп к Божьим назиданиям, избегал их, предавал их забвению и не вспоминал о своих обязанностях, и поэтому Аллах лишил тебя зрения. Тебя пригнали к Аду слепым, немым и глухим, и Аллах отвернулся от тебя и бросил тебя гореть в Адском Пламени.