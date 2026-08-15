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Tafsir: Taha 20:123
Taha
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ٱهۡبِطَا
مِنۡهَا
جَمِيعَۢاۖ
بَعۡضُكُمۡ
لِبَعۡضٍ
عَدُوّٞۖ
فَإِمَّا
يَأۡتِيَنَّكُم
مِّنِّي
هُدٗى
فَمَنِ
ٱتَّبَعَ
هُدَايَ
فَلَا
يَضِلُّ
وَلَا
يَشۡقَىٰ
١٢٣
Disse: Descei ambos do Paraíso! Sereis inimigos uns dos outros. Porém, logo vos chegará a Minha orientação e quemseguir a Minha orientação, jamais se desviará, nem será desventurado.
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[
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
] خوای گهوره فهرمووی: ههردووكتان ئادهم و حهووا له بهههشت دهرچن و دابهزن بۆ سهر ڕووی زهوی [
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
] ئێوهی گرۆی مرۆڤـ ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
] ههر كاتێك له لایهن منهوه هیدایهتتان بۆ هات به ناردنی پێغهمبهران و دابهزینی كتێبهكان [
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)
] ئهوا ههر كهسێك شوێن ئهو هیدایهتهی من بكهوێ له دونیادا گومڕا نابێت و له قیامهتیش بهدبهخت نابێت، بهڵكو بهختهوهر ئهبێت.