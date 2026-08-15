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Tafsir: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
Mas logo o seu Senhor o elegeu, absolvendo-o e encaminhando-o.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.