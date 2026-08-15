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Tafsir: Taha 20:120
Taha
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
إِلَيۡهِ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
قَالَ
يَٰٓـَٔادَمُ
هَلۡ
أَدُلُّكَ
عَلَىٰ
شَجَرَةِ
ٱلۡخُلۡدِ
وَمُلۡكٖ
لَّا
يَبۡلَىٰ
١٢٠
Porém, Satanás sussurrou-lhe, dizendo: Ó Adão, queres que te indique a árvore da prosperidade e do reino eterno?
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{ئیبلیس فێڵ لە ئادەم دەكات} [
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
] شهیتان وهسوهسهی بۆ دروست كرد به دهنگێكی نهێنی [
قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ
] وتی: ئهی ئادهم ئایا ڕێنماییت بكهم بۆ دارێك كه ئهگهر لێی بخۆیت بۆ ههمیشه زیندوو ئهبیت و مردنت بهسهردا نایهت [
وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (١٢٠)
] وه موڵكێكیش كه ههرگیز لهناو ناچێت و كهم ناكات.