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Tafsir: Taha 20:107
Taha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
Em que não verás saliências, nem reentrâncias.
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Люди станут спрашивать тебя, что же произойдет в День воскресения с горами и останутся ли они стоять, как прежде. Поведай им о том, что твой Господь вырвет горы со своих мест, после чего они станут мягкими, как расчесанная шерсть. Затем они превратятся в песок, а затем - в развеянный прах. Они исчезнут и сровняются с землей, которая превратится в гладкую равнину, на которой не будет ни углублений, ни возвышенностей. Земля будет совершенно плоской и вместит на своей поверхности все творения. Люди будут собраны вместе и без труда услышат зов глашатая. Вот почему далее Всевышний сказал: