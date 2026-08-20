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Tafsir: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
Tal será! Por outra, os transgressores terão o pior destino:
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَاۚ﴾ المذكور للمؤمنين ﴿وَإِنَّ لِلطَّـٰغِینَ﴾ مستأنف ﴿لَشَرَّ مَـَٔابࣲ ٥٥﴾