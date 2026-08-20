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Tafsir: Sad 38:54
Sad
54
38:54
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
إِنَّ
هَٰذَا
لَرِزۡقُنَا
مَا
لَهُۥ
مِن
نَّفَادٍ
٥٤
Em verdade, esta é a Nossa inesgotável mercê.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.