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Tafsir: Sad 38:50
Sad
50
38:50
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
São os Jardins do Éden, cujas portas lhes serão abertas.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
kwenye Pepo za kukaa daima, milango yake ikiwa tayari imefunguliwa kwa ajili yao,