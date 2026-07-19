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Sad
45
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
E menciona os Nossos servos Abraão, Isaac e Jacó, possuidores de poder e de visão.
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни добрым словом Наших искренних рабов - возлюбленного Аллаха Ибрахима, его сына Исхака и его внука Йакуба. Они обладали большой силой, которая позволяла им усердно поклоняться Всевышнему Аллаха, а также прозорливостью, благодаря которой они прекрасно разбирались в Его религии. Эти прекрасные качества свидетельствуют о том, что пророки Ибрахим, Исхак и Йакуб отличались знанием того, что может принести пользу, и праведными деяниями.