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Sad
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
Estes são as Nossas dádivas; prodigalizamo-las, pois, ou restringimo-las, imensuravelmente.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ
] ئهمه بهخشینی ئێمهیه تۆیش به كێی ئهبهخشی بیبهخشه [
أَوْ أَمْسِكْ
] یان به كێی نابهخشی مهیبهخشه خۆت سهرپشكى [
بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)
] بهبێ لێپرسینهوه لێپرسینهوهت لهسهر نیه.