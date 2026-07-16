Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
37
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧
وَٱلشَّيَٰطِينَ
كُلَّ
بَنَّآءٖ
وَغَوَّاصٖ
٣٧
E todos os demônios, alvanéis e mergulhadores disponíveis.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧)
] وه شهیتانهكانیش له ژێر دهستیدا بوون و به فهرمانی ئهو ئیشیان ئهكرد ههیان بووه خانوو و بیناو میحراب و قاپ و مهنجهڵى گهورهو ئهو شتانهی دروست ئهكرد كه له تواناى مرۆڤدا نهبووه، وه ههشیان بووه دهریاوان بووه ئهچوونه ناو دهریاوه خشڵ و زێڕو زیو و ئهو شتانهی له دهریا بووه دهریان كردووهو بۆ سولهیمان پێغهمبهریان -
صلی الله علیه وسلم
- هێناوه.