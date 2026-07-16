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Sad
31
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١
إِذۡ
عُرِضَ
عَلَيۡهِ
بِٱلۡعَشِيِّ
ٱلصَّٰفِنَٰتُ
ٱلۡجِيَادُ
٣١
Um dia, ao entardecer, apresentam-lhe uns briosos corcéis.
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العربية
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[
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١)
] كاتێك كه سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ئهسپی یهكجار زۆری ههبوو كه باڵیان ههبووه، (صافینات) واته: ئهوانهی لهسهر سێ پێ ڕائهوهستن وه پێیهكیان بهرز كردۆتهوه، كه ئهسپهكانی وا بوونه، (جیاد)یش واته: ئهسپهكانی زۆر خێرا بوون له پێشیهوه ئهڕۆیشتن بۆ جیهاد كردن وهكو مانۆڕی سهربازی.