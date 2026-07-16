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Sad
29
38:29
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ٢٩
كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌۭ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢٩
كِتَٰبٌ
أَنزَلۡنَٰهُ
إِلَيۡكَ
مُبَٰرَكٞ
لِّيَدَّبَّرُوٓاْ
ءَايَٰتِهِۦ
وَلِيَتَذَكَّرَ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٢٩
(Eis) um Livro Bendito, que te revelamos, para que os sensatos recordem os seus versículos e neles meditem.
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[
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم قورئانه پیرۆزو پڕ خێرو بهرهكهته كتابێكه بۆ تۆمان دابهزاندووه [
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
] بۆ ئهوهی له ئایهتهكانی تێبگهن و تێبفكرن و بیربكهنهوه [
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)
] وه ئهوانهیشی كه خاوهن عهقڵ و ژیرین تا یادبكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهربگرن.