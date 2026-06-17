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Muhammad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
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Enquanto que os incrédulos... ai dele! Ele desvanecerá as sua ações.
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Al-Sa'di
Горе тем, которые не уверовали и распространяли на земле ложь и смуту! Всевышний лишил их Своей поддержки, и их дела пошли во вред им самим. Все то, что они совершали в надежде получить Его награду, пропало даром, а козни, которые они замышляли против истины, обернулись против них самих.