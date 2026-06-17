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Muhammad
14
47:14
افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤
أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤
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Porventura, aqueles que observam a evidência do seu Senhor poderão ser equiparados àqueles cujas ações foramabrilhantadas e que se entregaram às suas luxúrias?
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Al-Sa'di
Не равны тот, кто убежден в правоте религии Аллаха, знает и выполняет ее предписания, кто познал истину, следует ей и надеется на вознаграждение Аллаха, и тот, кто слеп к истине и впал в заблуждение, кто отказывается от руководства Аллаха, потакает своим порочным желаниям и считает, что именно он поступает справедливо и правильно. Как же велика разница между этими людьми! Как же далеки друг от друга сторонники истины и сторонники заблуждения!