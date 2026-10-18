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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 74
Maryam
74
19:74
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورييا ٧٤
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَـٰثًۭا وَرِءْيًۭا ٧٤
وَكَمۡ
ﲥ
أَهۡلَكۡنَا
ﲦ
قَبۡلَهُم
ﲧ
مِّن
ﲨ
قَرۡنٍ
ﲩ
هُمۡ
ﲪ
أَحۡسَنُ
ﲫ
أَثَٰثٗا
ﲬ
وَرِءۡيٗا
ﲭ
٧٤
ﲮ
Quantas gerações, anteriores a eles aniquilamos! São eles mais opulentos e de melhor aspecto?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.