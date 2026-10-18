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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 64
Maryam
64
19:64
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
وَمَا
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نَتَنَزَّلُ
ﳘ
إِلَّا
ﳙ
بِأَمۡرِ
ﳚ
رَبِّكَۖ
ﳛﳜ
لَهُۥ
ﳝ
مَا
ﳞ
بَيۡنَ
ﳟ
أَيۡدِينَا
ﳠ
وَمَا
ﳡ
خَلۡفَنَا
ﳢ
وَمَا
ﳣ
بَيۡنَ
ﳤ
ذَٰلِكَۚ
ﳥﳦ
وَمَا
ﳧ
كَانَ
ﳨ
رَبُّكَ
ﳩ
نَسِيّٗا
ﳪ
٦٤
ﳫ
E (os anjos) dirão: Não nos locomovemos de um local para o outro sem a anuência de teu Senhor, a Quem pertencem onosso passado, o nosso presente e nosso futuro, porque o teu Senhor jamais esquece.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.