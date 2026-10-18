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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 55
Maryam
55
19:55
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
ﱞ
يَأۡمُرُ
ﱟ
أَهۡلَهُۥ
ﱠ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﱡ
وَٱلزَّكَوٰةِ
ﱢ
وَكَانَ
ﱣ
عِندَ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
مَرۡضِيّٗا
ﱦ
٥٥
ﱧ
Encomendava aos seus a oração e a paga do zakat, e foi dos mais aceitáveis aos olhos de seu Senhor.
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Tafsir Fathul Majid
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