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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 53
Maryam
53
19:53
ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ٥٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّۭا ٥٣
وَوَهَبۡنَا
ﱉ
لَهُۥ
ﱊ
مِن
ﱋ
رَّحۡمَتِنَآ
ﱌ
أَخَاهُ
ﱍ
هَٰرُونَ
ﱎ
نَبِيّٗا
ﱏ
٥٣
ﱐ
E o agraciamos com a Nossa misericórdia, com seu irmão Aarão, outro profeta.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.