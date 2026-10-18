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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 42
Maryam
42
19:42
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ٤٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا ٤٢
إِذۡ
ﱡ
قَالَ
ﱢ
لِأَبِيهِ
ﱣ
يَٰٓأَبَتِ
ﱤ
لِمَ
ﱥ
تَعۡبُدُ
ﱦ
مَا
ﱧ
لَا
ﱨ
يَسۡمَعُ
ﱩ
وَلَا
ﱪ
يُبۡصِرُ
ﱫ
وَلَا
ﱬ
يُغۡنِي
ﱭ
عَنكَ
ﱮ
شَيۡـٔٗا
ﱯ
٤٢
ﱰ
Ele disse ao seu pai: Ó meu pai, por que adoras quem não ouve, nem vê, ou que em nada pode valer-te?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.