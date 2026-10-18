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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 35
Maryam
35
19:35
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٣٥
مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥
مَا
ﲪ
كَانَ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَتَّخِذَ
ﲮ
مِن
ﲯ
وَلَدٖۖ
ﲰﲱ
سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ
ﲲﲳ
إِذَا
ﲴ
قَضَىٰٓ
ﲵ
أَمۡرٗا
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
يَقُولُ
ﲸ
لَهُۥ
ﲹ
كُن
ﲺ
فَيَكُونُ
ﲻ
٣٥
ﲼ
É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja! quando decide uma coisa, basta-lhe dizer: Seja!, e é.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.