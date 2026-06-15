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Maryam
23
19:23
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣
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As dores do parto a constrangeram a refugiar-se junto a uma tamareira. Disse: Oxalá eu tivesse morrido antes disto, ficando completamente esquecida.
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Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 19:23 a 19:24
Когда Марьям забеременела, она испугалась позора и решила удалиться от людей. Когда же приблизился срок появления на свет младенца, родовые схватки привели ее к финиковой пальме. Однако в этот момент ее мучили не только родовые схватки. Она испытывала недостаток в еде и питьевой воде, переживала о том, что скажут о ней люди, и опасалась того, что у нее не хватит терпения перенести предстоящие ей трудности. Вот тогда она пожелала умереть прежде, чем это произойдет, и стать навсегда забытой.