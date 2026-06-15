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Maryam
20
19:20
قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ٢٠
قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّۭا ٢٠
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Disse-lhe: Como poderei ter um filho, se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.