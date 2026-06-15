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Maryam
18
19:18
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
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Disse-lhe ela: Guardo-me de ti no Clemente, se é que temes a Deus.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.