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Maryam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
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E menciona Maria, no Livro, a qual se separou de sua família, indo para um local que dava para o leste.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.