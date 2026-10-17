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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 14
Maryam
14
19:14
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤
وَبَرَّۢا
ﱒ
بِوَٰلِدَيۡهِ
ﱓ
وَلَمۡ
ﱔ
يَكُن
ﱕ
جَبَّارًا
ﱖ
عَصِيّٗا
ﱗ
١٤
ﱘ
e piedoso para com seus pais, e jamais foi arrogante ou rebelde.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.