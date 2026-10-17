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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 12
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
ﱁ
خُذِ
ﱂ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱃ
بِقُوَّةٖۖ
ﱄﱅ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱆ
ٱلۡحُكۡمَ
ﱇ
صَبِيّٗا
ﱈ
١٢
ﱉ
(Foi dito): Ó Yahia, observa fervorosamente o Livro! E o agraciamos, na infância, com a sabedoria,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.