Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
44
11:44
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
E foi dito: Ó terra, absorve as tuas águas! Ó céu, detém-te! E as águas foram absorvidas e o desígnio foi cumprido. E (aarca) se deteve sobre o monte Al-judi. E foi dito: distância com o povo iníquo!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
После того как многобожники были потоплены, а Нух и те, кто был рядом с ним, спасены, Аллах повелел земле поглотить воду, которая выплеснулась из ее недр или выпала с неба. Он также повелел небесам перестать проливать обильные ливни. Они покорились Божьему повелению: земля впитала воду со своей поверхности, а небо перестало проливать ее. Вода спала, многобожники погибли, а правоверные были спасены. Спустя некоторое время ковчег пристал к горе аль-Джуди, которая расположена вблизи Мосула. И было сказано: «Да сгинут нечестивцы!» Они были погублены, но вслед за погибелью их ожидало вечное проклятие и несчастье.