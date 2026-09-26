Мученикам скажут: «Где же вымышленные вами боги? Какую пользу они принесли вам? Защитили ли они вас от наказания?» Обитатели Ада ответят: «Они не пришли к нам на помощь, но если бы даже они пришли к нам на помощь, то все равно не сумели бы избавить нас от справедливого возмездия. Да и не молились мы раньше никому». Существует мнение, что неверующие попытаются отвергнуть предъявленные им обвинения в многобожии, полагая, что это может принести им пользу. Согласно второму и более достоверному мнению, адские мученики признаются в том, что не поклонялись Тому, кому они должны были поклоняться. Они осознают, что у Всевышнего Аллаха нет и не может быть сотоварищей, и будут раскаиваться в том, что пребывали в глубоком заблуждении и поклонялись вымышленным божествам, которые не заслуживали обожествления и поклонения. В пользу второго толкования говорят слова Всевышнего о том, что именно так Аллах вводит в заблуждение неверующих. Таково заблуждение, в котором пребывают неверующие в своей земной жизни. Порочность их воззрений ясна каждому благоразумному человеку, и в День воскресения неверующие сознаются в этом. Им станет ясен смысл слов Всевышнего: «Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам? Они следуют лишь предположениям и только измышляют» (10:66); «Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам. В День воскресения они отвергнут ваше поклонение» (35:14); «Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения» (46:5).