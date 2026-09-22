Как ясны и убедительны эти знамения, и как отвратительны деяния неверующих! До чего же они отвратились от истины? На что они надеются после того, как им стала ясна истина? Неужели они надеются получить доказательства, способные опровергнуть знамения Аллаха? Клянусь Аллахом, им ни за что не найти таких доказательств. Или же они надеются получить доказательства, свидетельствующие об истинности их порочных намерений и низменных желаний? Они сделали свой выбор, и как же ужасен этот выбор! Они отвергли Писание, которое ниспослал Всевышний Аллах и которое проповедовали Божьи посланники - самые лучшие, самые правдивые и самые благоразумные люди. Эти грешники не заслуживают ничего, кроме обжигающего пламени, и поэтому Аллах сказал: