Об этом предупреждали самые правдивые из творений - пророки и посланники. Об этом возвещали самые правдивые Писания - Небесные Откровения. Об этом свидетельствовали и продолжают свидетельствовать многочисленные знамения, которые люди могут созерцать вокруг себя. Однако большая часть людей не верует и не придает значения многочисленным доказательствам, которые обязывают всех рабов Аллаха уверовать в истину и покориться ей. Затем Господь указал Своим рабам на то, как они могут обрести успех в религии и мирских делах, и это свидетельствует о Его величайшей милости по отношению к людям. Аллах сказал: